Rommerskirchen: Zahl der Gesangvereine sinkt : Der Quartettverein Nettesheim hat sich aufgelöst

Der Quartettverein bei seinem Jubiläumskonzert zum 75-jährigen Bestehen 2010. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Nettesheim Nach der Jahrtausendwende haben sich drei von vier Männergesangvereinen in der Gemeinde aufgelöst.

Von Sebastian Meurer

Das Jahreskonzert 2017 war für den Quartettverein auch sein letztes. Jetzt gab sein langjähriger Sprecher Heinz Kropp das Ende des 84 Jahre alten Männerchores bekannt. „Den Quartettverein 1935 Nettesheim gibt es nicht mehr“, sagt der 81-Jährige nicht ohne Wehmut. Am fehlenden Publikumszuspruch hat es jedenfalls nicht gelegen: Über 15 Jahre lang füllte der Quartettverein bei seinen Konzerten das Frixheimer Schützenhaus und brachte es mitunter an den Rand seiner Kapazitäten. Kein anderer der noch zu Beginn des Jahrtausends vier Männergesangvereine (MGV) in der Gemeinde konnte auf ein derart treues Publikum zählen. Übrig bleibt derzeit nur der MGV Vanikum.

Die Gründe, die zum Aus des Chors führten, plagen auch andere Vereine: Fehlender Nachwuchs, Austritte aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen und natürlich auch Todesfälle führten beim Quartettverein dazu, „dass wir Anfang des Jahres mit nur noch sieben Sängern dastanden, so dass ein chorisches Singen nicht mehr möglich war“, sagt Heinz Kropp. Bei sechs der sieben verbliebenen Sänger habe der Altersdurchschnitt 82,3 Jahre betragen, so Kropp, der seit 2005 an der Spitze des Vereins stand – ohne jemals gewählt worden zu sein. „Wenn ich gewählt wäre, müsste ich das alles machen, so tue ich es freiwillig“, pflegte er seinen Status zu kommentieren.