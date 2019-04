Schwimmbad in Rommerskirchen : Osterferienaktionen im Sonnenbad

Nach den rund sechs Wochen dauernden Reparaturarbeiten ist das Sonnenbad am Gorchheimer Weg nun wieder geöffnet. Grund der langen Schließung war ein Defekt an der Lüftungsanlage.

Wie jedes Jahr bietet die Gemeinde Rommerskirchen im Sonnenbad wieder ein umfangreiches Osterferien-Programm für Kinder – und auch Erwachsene. Montagabends findet um 18.45 Uhr, 19.30 Uhr und 20.30 Uhr ein Aquafitnesskursus statt. Ansonsten bietet das Bad mittwochs und freitags ab 19.45 Uhr reine Schwimmerzeiten an. In dieser Zeit stehen die Erwachsenen im Vordergrund. Sämtliche Spielgeräte kommen dann aus dem Wasser, und die Wassertiefe ist komplett auf 1,80 Meter. So, dass die erwachsenen Schwimmer nichts mehr beim Bahnenziehen stört. Samstagmorgens findet dann von 9.30 bis 10 Uhr die Wassergymnastik statt.

Aber natürlich stehen in den Osterferien die Kinder ebenfalls im Mittelpunkt: Für die etwas größeren Mädchen und Jungen bietet das Sonnenbad-Team den Spielnachmittag mittwochs und freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr an. Mittwochs kommt dazu dann der Kletterturm „Slider“ ins Wasser und freitags das Piratenfloß. „Wer unsere Spielgeräte noch nicht kennt, sollte sich überraschen lassen. Der Spaßfaktor ist immer gegeben“, so die Mitarbeiter des Sonnenbades. Die Spielvormittage finden an jedem 2. Samstag im Monat, also auch am heutigen Samstag, von 10.30 bis 12 Uhr statt. Spielmaterial ist vorhanden, kann auch mitgebracht werden.