Umgehungsstraße in Rommerskirchen : B 477n - Baubeginn in vier Jahren realistisch

Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens und Landtagsabgeordnete Heike Troles hoffen auf 2024.

Daher hatte Mertens schon Anfang des Jahres unter anderem auch Heike Troles MdL um den aktuellen Sachstand in der Angelegenheit B 477n gebeten. Bei einem Besuch im Rathaus der Gillbachgemeinde schilderte sie dem Bürgermeister nun die aktuellen Entwicklungen. „Ich freue mich, dass das Verfahren gut vorankommt. Die naturschutzfachlichen Aktualisierungen sind abgeschlossen, das vom Landesbetrieb in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten ebenfalls“, erklärte Troles jetzt im Gespräch in Rommerskirchen.

Dabei forderte der Verwaltungschef aktuelle Informationen über die konkreten weiteren Schritte. Denn die Bürger in Rommerskirchen hätten – so zeigte auch eine erfolgreiche Unterschriftenaktion mit 2600 Teilnehmern aus dem Jahr 2018 – immenses Interesse an einem schnellen Fortgang des Verfahrens, so Martin Mertens. „Als nächster Schritt werden erneut die Knotenpunkte bestätigt, dann beginnt die Entwurfsbearbeitung“, erklärte Troles den Fortgang der Vorarbeiten für die neue Umgehungsstraße.