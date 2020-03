Facebook Live mit Martin Mertens : Bürgermeister antwortet am Donnerstag auf Corona-Fragen

Rommerskirchen Am 19. März ist Bürgermeister Martin Mertens mit dem Krisenstab um 15.30 Uhr auf seinem Facebook-Profil im Live-Chat zum Thema Coronavirus zu erreichen.

Fragen können vorab per E-Mail an corona@rommerskirchen.de an die Verwaltung geschickt werden. Am Dienstag appellierte der Rathauschef erneut daran, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben: „Ihr könnt spazieren gehen, aber bitte vermeidet Menschenansammlungen“, forderte er auf, Abstand zu halten und Kontakt zu vermeiden.