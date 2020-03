Verkehr in Rommerskirchen : Weitere Ampeln werden barrierefrei

Rommerskirchen Die Gemeinde will darüber hinaus mit dem Netzwerk 55plus bei Firmen für Barrierefreiheit werben.

Die Bahnstraße in Eckum und die Gohrer Straße in Frixheim: Das waren 2018 die ersten Standorte in Rommerskirchen, an denen Verkehrsampeln barrierefrei umgerüstet wurden. Dabei soll es nicht bleiben. Die Gemeinde hat jetzt angekündigt, dass weitere Anlagen so hergerichtet werden, dass sie von blinden oder sehbehinderten Menschen genutzt werden können.

In Angriff genommen werden demnach in Kürze eine Fußgängerampel an der Venloer Straße sowie – in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW – eine weitere an der Landstraße in Butzheim. Konkret sollen sich Blinde und Sehbehinderte dort nach der Umrüstung an einem Leitsystem am Boden orientieren können, wie es das an der Bahnstraße schon gibt. Zusätzlich zeige ein akustisches Signal an, dass die Ampel in Betrieb sei, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Dieses Signal werde bei zunehmendem Verkehr sogar lauter. Die Fahrzeuge auf der Venloer Straße sollen per Video erfasst werden.