Rommerskirchen : Karnevalszug wird nicht nachgeholt

In zwei anderen Fällen ist ausnahmsweise mal nicht das Coronavirus schuld: Die Sonntagsmessen am 15. und am 22. März (jeweils 9.30 Uhr) in der Oekovener Kirche St. Briktius müssen zwar ausfallen. Wie das Pfarramt mitteilt, liege das aber daran, dass sich der zuständige Pfarrer den Arm gebrochen habe. Die Samstagsmessen finden um 17 Uhr statt.