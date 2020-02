Wegen Sturmwarnung abgesagt : Blutwurstzug soll nachgeholt werden

Xanten Wegen einer Sturmwarnung sagten Veranstalter und Stadt den Karnevalsumzug in Xanten ab. Nun suchen sie nach einem neuen Termin. Für die 26 Zentner Blutwurst wurde kurzfristig schon eine Lösung gefunden.

Wegen der Sturmwarnung ist der Blutwurstumzug am Sonntag in Xanten ausgefallen. „Sicherheit geht vor“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Stadt und Veranstalter hätten sich am Morgen mit Feuerwehr und Polizei beraten und diese Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen . Der Blutwurstumzug solle aber nachgeholt werden. „Wir suchen mit Hochdruck nach einem Alternativtermin“, sagte Görtz. „Die Arbeit der Karnevalisten soll nicht umsonst gewesen sein.“ Sie hätten schon über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wann und wie der Blutwurstumzug nachgeholt werden könne, sagte Werner van Gemmeren, Präsident des Xantener Blutwurstkomitees (XBK). Möglicherweise werde es auch kein klassischer Umzug werden, sondern eine Veranstaltung auf dem Marktplatz. Eine Entscheidung solle in den nächsten Tagen fallen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Kreis Wesel und weite Teile des Niederrheins für Sonntag eine amtliche Warnung vor Sturmböen veröffentlicht . Die Meteorologen rechneten mit Windgeschwindigkeiten von 75 bis 85 Kilometern pro Stunde, das entspricht der Windstärke 9. Teilweise waren auch Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich. Der DWD warnte die Bevölkerung vor den Gefahren durch den Sturm. Äste könnten herabstürzen, Gegenstände herunterfallen, schrieb der Wetterdienst. In vielen Städten am Niederrhein und im Rheinland wurden Karnevalszüge abgesagt . In den vergangenen Wochen waren in Xanten durch Stürme Bäume umgestürzt und Dachziegel vom Rathausdach gefallen.

Noch am Samstag hatte das XBK mit Unterstützung der Handballer des TuS Xanten insgesamt 26 Zentner Blutwurst in Scheiben geschnitten und in Tüten verpackt, um sie am Tulpensonntag unters Volk zu bringen. Daraus wurde nichts. Für die 1300 Kilogramm musste am Sonntag kurzfristig eine Alternative gefunden werden, dabei halfen die Nachbarn aus Veen: Das Blutwurstkomitee wird entgegen der ersten Planung am Umzug am Rosenmontag im Alpener Ortsteil teilnehmen. „Die Veenze Kräjen haben uns kurzfristig aufgenommen, dafür wir sind wir ihnen sehr dankbar“, sagte van Gemmeren. Am Dienstag fahren die Xantener auch beim Karnevalsumzug in Kalkar-Appeldorn mit.