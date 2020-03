Baupläne in Rommerskirchen : SPD regt neues Bauland für Ramrath an

Ramrath Antrag für den Bau- und Planungsausschuss: Zeitnahe Entwicklung von neuen Häusern prüfen.

Rommerskirchen soll maßvoll wachsen – das ist eines der Ziele, die Bürgermeister Martin Mertens formuliert hat. Und dazu sollen auch neue Wohnungen in den nördlichen Ortsteilen beitragen. „Wir möchten gern den Bürgern die Möglichkeit bieten, in den nördlichen Orten wie Ramrath-Villau, Widdeshoven oder Hoeningen, neue Häuser mit bezahlbaren Wohnungen zu bauen“, betont Johannes Strauch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Parteichef der Rommerskirchener SPD.

Für den Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr, Natur und Umwelt, der am heutigen Donnerstag tagt, hat die SPD einen entsprechenden Antrag gestellt. Wenn der Ausschuss sich dafür entscheidet, soll die Verwaltung beauftragt werden, die Planung für eine Baulandentwicklung am westlichen Ortsrand von Ramrath wiederaufzunehmen und über Eigentümergespräche die Möglichkeit der Baulandschaffung zu prüfen. Vor Jahren wurde eine entsprechende Planung bereits thematisiert, die jedoch zum damaligen Zeitpunkt nicht realisierbar war. Auf Grund veränderter Eigentumsverhältnisse bittet die SPD-Fraktion um einen erneuten Versuch zur Umsetzung der Planung.

„Baukräne und Bagger gehören in unserer Gemeinde seit vielen Jahren quasi zum allgemeinen Ortsbild dazu und dies nicht nur in den zentralen Ortslagen Rommerskirchen und Eckum“, führt die SPD-Fraktion um ihren Vorsitzenden Heinz Peter Gless in ihrem Antrag aus. Selbstverständlich sei das gemeinsame Bemühen auf alle Ortschaften der Gemeinde ausgerichtet, um überall mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den Traum von den eigenen vier Wänden in unmittelbarer Nähe zu Familie, Freunden und Bekannten realisieren zu können. „Hier gilt es, den eingeschlagenen Weg hin zu einem behutsamen Wachstum konsequent weiter fortzuführen“, fordert die SPD, auch in Zukunft „nicht nachzulassen“.