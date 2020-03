Gedenken des Kriegsendes in Rommerskirchen : Die Grünen putzen die Stolpersteine

Rommerskirchen Am 3. März jährte sich zum 75. Mal der Tag des Einmarsches der amerikanischen Truppen in Rommerskirchen – das Ende der menschenverachtenden Nazidiktatur.

„Auch unter dem Eindruck der NSU-Morde, des Mordes an Walter Lübcke, der Anschläge von Halle und des Terroranschlages von Hanau halten wir Grünen es für wichtig, an einem solchem Tag gegen die neuen Nazis und Faschisten Flagge zu zeigen“, betonen die Grünen in einer Pressemitteilung. Daher haben sie sich am 3. März getroffen, um der Naziopfer zu gedenken: „Wir haben den in Rommerskirchen verlegten Stolpersteinen zu etwas neuem Glanz verholfen, indem wir sie geputzt haben und in stillem Gedenken ein paar Blumen niedergelegt haben“, berichten die Grünen, die diese Reinigung an jedem 3. März angehen wollen.