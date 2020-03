Strategischer Bahndamm : Rommerskirchen pflanzt mehr als 4100 neue Bäume

Am Strategischen Bahndamm in Rommerskirchen wurden viele Bäume gefällt. Die Gemeinde plant ein großes Pflanzprogramm. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Die Gemeinde plant eine großzügige Kompensation für die Umgestaltung des Strategischen Bahndamms. Auch Hecken und Büsche werden gesetzt.

Auf dem Gebiet der Gemeinde werden in naher Zukunft nach Schätzungen aus dem Rathaus mehr als 4100 neue Bäume sowie auf einer Gesamtfläche von 10.537 Quadratmetern neue Hecken und Büsche gepflanzt. Diese Zahlen gaben Bürgermeister Martin Mertens, Rechtsamtsleiter Gregor Küpper und Niklas Salzmann aus dem Fachbereich Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität gegenüber der NGZ bekannt. Künftig werde es entgegen anderer Behauptungen sehr viel mehr Grün in Rommerskirchen geben als zuletzt.

Hintergrund ist die unlängst begonnene Umgestaltung des Strategischen Bahndamms, mit der in den vergangenen Wochen die Fällung einer größeren Anzahl von Bäumen sowie die Beseitigung von Büschen und Sträuchern verbunden war. Das hatte zu erheblichen Protesten von Bürgern geführt. Es werde Natur in großem Umfang vernichtet, hatten die Kritiker geurteilt und ihrem Unmut bei einer von der Gemeinde organisierten Informationsveranstaltung sowie in Leserbriefen an die Presse Luft gemacht. Unter den Kritikern war auch Elke Weitz. „Unser Bahndamm sieht mittlerweile schrecklich aus“, befand Weitz, die sich nach eigener Aussage ein „weniger radikales Vorgehen gegen den letzten Rest unberührter Natur in unserer Gegend“ gewünscht hätte, wie sie es ausdrückte.

Für Weitz und alle anderen Skeptiker nannten die Rathausvertreter jetzt Zahlen, die deutlich machen, dass sich die Vegetationslandschaft in Rommerskirchen nach Abschluss der Maßnahmen tatsächlich maßgeblich verbessern wird. Mertens, Küpper und Salzmann berichteten, dass exakt 462 Bäume für die Wegverbreiterung des Strategischen Bahndamms beseitigt worden sind. Denen stehen künftig die gut 4100 neuen Bäume gegenüber.

Aufschlussreich sind auch weitere Zahlen, die den Eingriff in die Natur des Strategischen Bahndamms in Relation zum großen Ganzen setzen: Die Gesamtfläche des Strategischen Bahndamms beziffert die Gemeinde auf circa 520.000 Quadratmeter. Von der aktuellen Maßnahme seien aber nur 4952 Quadratmeter betroffen, von der Gesamtfläche des Bahndamms werde folglich nur etwa ein Prozent belastet. Und von diesen 4952 Quadratmetern wiederum sollen 1377 Quadratmeter direkt wieder aufgeforstet werden, betont die Rommerskirchener Gemeindeverwaltung. Neupflanzungen im großen Stil soll es auch in Frixheim/Anstel Richtung Alte Ziegelei und unweit des Guts Barbarastein geben. Neben Bäumen kommen auch neue Hecken und hochwertige andere Gehölze. Ein Projektbaustein bei der Neugestaltung des Strategischen Bahndamms, der barrierefrei werden und sowohl für Naturschutz, als auch für die Naherholung und als Ortsverbindung aufgewertet werden soll, ist zudem die ökologische Verbesserung der Ackersäume. Nicht mehr benötigte Wirtschaftswege neben dem Bahndamm sollen auf insgesamt 7500 Quadratmetern hochwertig bepflanzt werden.

Zum Zeitplan erläuterte Niklas Salzmann: „Mit den Nachpflanzungen wird noch in diesem Jahr begonnen, sie werden dann fortwährend weiterlaufen. Der Baubeginn für Rampen und Wege am Strategischen Bahndamm soll noch vor den Sommerferien starten, die Anlage der Erlebnisstationen etwas später, aber noch in diesem Jahr.“

Was der Gemeindeverwaltung wichtig ist: „Die Maßnahmen werden vom Naturschutzbeirat und von der Biologischen Station in Knechtsteden begleitet“, betont Bürgermeister Martin Mertens.