Coronavirus in Hückeswagen : Coronavirus hat gravierende Auswirkungen

Hückeswagen Stadtverwaltung, Kultur-Haus Zach und Jugendzentrum sagen Veranstaltungen nicht ab.

Das Coronavirus greift immer mehr in das gesellschaftliche Leben ein. Fürs Wochenende wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt – in Hückeswagen der Basar „Rund ums Kind“ in der GGS Wiehagen und die Indienststellung eines neuen Motorrettungsbootes der DLRG. Ob die Veranstaltung der Lebensretter nachgeholt wird, steht noch nicht fest. „Die Entscheidung erfolgte nach sehr sorgfältiger Abwägung der Risiken für unsere Gäste und Kameraden, nicht als Beitrag zur Panikmache oder Verunsicherung“, schreibt Sprecherin Carina Teckentrup. Die Absage solle auch einer Verlangsamung der Verschleppung des Virus dienen.

Als Hilfsorganisation im Katastrophenschutz trage die DLRG Hückeswagen außerdem eine besondere Verantwortung, da ein Hilfegesuch durch den Krisenstab des Kreises jederzeit möglich sei. „Deshalb dient die Absage auch der Erhaltung der Einsatzfähigkeit der DLRG Hückeswagen“, teilt sie mit. Der Schulförderverein in Wiehagen folgte dem ausdrücklichen Rat des Kreises, alle großen Veranstaltungen abzusagen. Auch die Hansestadt Wipperfürth ergreift vorsorglich weitere Maßnahmen: Demnach werden vorerst alle Ausschusssitzungen bis 1. April abgesagt. Diese werden auch nicht neu terminiert – und das, obwohl bislang keine Verdachtsfälle in Wipperfürth positiv getestet wurden.

Die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land hat zwei Lossprechungsfeiern vorsichtshalber abgesagt: Die Gesellenbriefe und Zeugnisse sollten für die Innung für Metalltechnik am Freitag und die für die Elektroinnung am kommenden Donnerstag überreicht werden. Die Junghandwerker erhalten ihre Abschlüsse jetzt per Post.

Im Oberbergischen gibt es mittlerweile drei neue bestätigte Coronavirus-Fälle zu den bereits zwei bekannten. Die Personen befanden sich bereits vor Vorliegen der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne. Sie besteht weiterhin. Gleiches gelte für die unmittelbaren Kontaktpersonen, teilte der Kreis mit. Einer der neuen Fälle hatte Kontakt ins Ordnungsamt der Gemeinde Reichshof. Die Verwaltung bleibt nun bis Sonntagabend geschlossen. Beim zweiten neuen bestätigten Fall bestehen Kontakte zur Katholischen Kindertagesstätte & Familienzentrum Arche in Marienheide. Die Einrichtung bleibt in den nächsten zwei Wochen geschlossen. Das Bürgertelefon des Kreises steht als erste Anlaufstelle für Ratsuchende unter Tel. 02261 88-3888 zur Verfügung, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 12 bis 18 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet.

Weitere Auswirkungen für die Schloss-Stadt Hückeswagen gibt es derzeit nicht. Bei der Stadt wurde ebenfalls diskutiert, Ausschüsse ausfallen zu lassen, „aber da wir im März eh’ keine öffentliche Sitzung mehr terminiert haben, sehen wir da derzeit keinen akuten Handlungsbedarf“, berichtet Sprecher Torsten Kemper. Die nächste Ratssitzung soll am 2. April stattfinden. „Da ist es noch zu früh, eine Entscheidung zu treffen“, sagt er.

Auch im Kultur-Haus Zach beobachtet man den Verlauf der Entwicklung sehr genau. „Aber wir sind klein und überschaubar. Unser Publikum reagiert nicht panisch und fragt auch nicht nach“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Im Team habe man die Situation besprochen – und entschieden, die geplanten Veranstaltungen nicht abzusagen. Also findet auch der Kinosonntag statt, außerdem die drei in der kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen.