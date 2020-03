Sport in Rommerskirchen : Neuer Schachverein für Kinder und Jugendliche

Sport in Rommerskirchen

Rommerskirchen Mit Michele Calandriello leitet ein erfahrener und an Schulen bekannter Spieler die Übungsstunden.

„Schach für alle Kinder in Rommerskirchen“ – unter diesem Motto stand das erste Treffen des neuen Schachvereins in Rommerskirchen. Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen, bei dem Denksport mitzumachen, egal, ob sie schon Kenntnisse haben oder nicht. Initiator und Leiter ist kein Geringerer als „Mister Schach“, Michele Calandriello. Vielen Kindern ist er schon bekannt, seit Jahren leitet er die Schach-AGs an allen drei Rommerskirchener Grundschulen.