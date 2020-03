Kommunalwahl 2020 : SPD Rommerskirchen nominiert Mertens mit 100 Prozent

Bürgermeister Martin Mertens im Gesräch mit Ursula Bitzegeio von der Friedrich-Ebert-Stiftung bei seiner Nominierungsveranstaltung zum SPD-Bürgermeisterkandidaten in der Butzheimer Begegnungsstätte. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Butzheim Der 37 Jahre alte Amtsinhaber ist jetzt offizieller SPD-Bürgermeisterkandidat für die Wahl im September. Für ihn votierten bei einem unterhaltsamen Abend vor vielen Gästen alle 37 Stimmberechtigten.

Das Ergebnis war für ihn nicht neu, trotzdem freute sich Bürgermeister Martin Mertens am Donnerstagabend sehr, dass ihn seine SPD Rommerskirchen zum zweiten Mal einstimmig zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt hat. Alle 37 stimmberechtigten Genossen sprachen sich in der Begegnungsstätte Butzheim für den 37-Jährigen als Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September aus. „Ich freue mich riesig über dieses Ergebnis“, sagte Mertens, gegen den bisher nur Stephan Kunz (FDP) antritt. SPD-Parteivorsitzender Johannes Strauch zeigte sich sehr zufrieden: „Die 100 Prozent hat Martin Mertens auch verdient. Er ist sehr dynamisch und wird Rommerskirchen weiter voranbringen.“ Sein Stellvertreter und Fraktionschef Heinz Peter Gless sagte: „Wir sind stolz auf unseren Bürgermeister und arbeiten gern mit ihm zusammen.“