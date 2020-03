Bestattungen in Rommerskirchen : Grabfeld für Sternenkinder kommt

Wenn ein Kind tot zur Welt kommt, bedeutet das für die Eltern einen schweren Schlag. In Rommerskirchen sollen sie einen Platz bekommen, an dem sie trauern können. Foto: dpa-tmn/Ina Fassbender

Rommerskirchen Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses votierten einstimmig für die Umsetzung. Der Verein „Stille Geburten“ hatte sich für diese besondere Ruhestätte für totgeborene Kinder eingesetzt.

Petra Friese konnte zufrieden nach Hause gehen. Am Donnerstagabend war die Gründerin des Vereins „Stille Geburten“, der sich für die Interessen von Eltern einsetzt, deren Kind tot zur Welt gekommen ist, zu Gast in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau, Verkehr, Natur und Umwelt. Sie hatte den Politikern erläutert, warum ein Grabfeld für die sogenannten Sternenkinder als spezieller Trauerort für die Angehörigen wichtig ist. Friese weiß, wovon sie spricht: Sieben Mal hat sie das Schicksal durchleben müssen, ein Kind tot zur Welt zu bringen. Entsprechend überzeugend konnte sie ihr Anliegen vorbringen und begründen. Bürgermeister Martin Mertens betonte darüber hinaus, dass sich das neue Angebot auch an betroffene Menschen aus den umliegenden Kommunen von Rommerskirchen richten solle. Und nachdem Rudolf Reimert vom örtlichen Tiefbauamt weitere Details berichtet hatte, waren die Ausschussmitglieder überzeugt und sprachen sich einstimmig für die Umsetzung des Projektes aus. Die Friedhofskommission hatte ihr Okay schon vorher gegeben, ebenfalls einstimmig.