Coronavirus-Maßnahmen in Rommerskirchen : Trauungen ab Dienstag nur im kleinen Kreis

Rommerskirchen Das Rommerskirchener Rathaus reagiert mit weiteren Maßnahmen auf das Coronavirus.

Auch in Rommerskirchen sind einige Sofortmaßnahmen nötig, um die Ansteckung mit em Coronavirus zu verlangsamen. Um die Funktionsfähigkeit des Rathauses weiterhin zu gewährleisten, wird von Dienstag, 17. März, bis voraussichtlich mindestens zum 30. April der Publikumsverkehr und Kundenkontakt im Rommerskirchener Rathaus weitestgehend eingeschränkt und das Haus geschlossen. Wie die Gemeindeverwaltung am Sonntagmittag mitteilte, bleiben die Dienststellen zwar weiterhin geöffnet, sind aber in dieser Zeit nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Die Bürger sind aufgerufen, nicht wie bisher die Verwaltung direkt aufzusuchen, sondern vorher für entsprechende Termine die jeweiligen Verwaltungseinrichtungen anzurufen“, appelliert Pressesprecher Elmar Gasten daran, dass soweit möglich alle Angelegenheiten vorrangig telefonisch geregelt werden sollen. In Fragen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung können sich Bürger an das Ordnungsamt unter 02183 80058 wenden. Bei Fragen zum Thema Schule, Familie, Bildung ist das Büro für Familie unter 02183 80013 erreichbar. Für alle weiteren Anfragen steht die zentrale Rufnummer 02183 8000 zur Verfügung.