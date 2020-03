Zentrale Stelle für Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen : Ärzte nehmen Arbeit im Test-Zentrum auf

Mit einem Schild wird am historischen Waagehaus auf das Corona-Test-Zentrum auf der Stadtparkinsel hingewiesen. Foto: Privat

Grevenbroich Die ersten zwölf Menschen wurden am Mittwoch auf das Coronavirus getestet. 19 Mediziner werden im Einsatz sein.

Das zentrale Corona-Test-Zentrum hat am Mittwoch seinen Betrieb im Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel aufgenommen. Ärzte aus Grevenbroich, Rommerskirchen und Jüchen werden dort im Wechsel an vorerst drei Tagen für je zwei Stunden im Einsatz sein und Abstriche nehmen. Am ersten Tag wurden zwölf Termine wahrgenommen, für jeden Test werden im Schnitt zehn Minuten gebraucht.