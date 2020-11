Initiative in Rommerskirchen : Dem Adventskalender Leben einhauchen

Rommerskirchen Eine Initiative will in Rommerskirchen trotz Corona-Pandemie für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Dazu sollen sich Menschen melden, die ihre Fenster festlich dekorieren, damit andere vorbeikommen können, um sie sich anzuschauen. Natürlich alles Corona-konform

Dass das Weihnachtsfest wegen der Corona-Pandemie nicht so werden kann, wie in den Jahren zuvor, das ist schon jetzt klar – auch wenn erst am Mittwoch in Berlin verkündet werden soll, welche Maßnahmen über den 30. November hinaus ergriffen werden sollen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Doch unabhängig von diesem Datum macht sich der Rommerskirchener Thomas Gulentz mit einigen Mitstreitern schon seit längerem Gedanken darüber, wie es gelingen kann, trotz der vielen negativen Nachrichten rund um das Virus vorweihnachtliche Stimmung in die Gemeinde zu bringen. Ab nächster Woche soll das mit dem ersten lebendigen Adventskalender in Rommerskirchen versucht werden.