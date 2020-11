952 Infizierte im Rhein-Kreis : 79-jährige Frau aus Neuss an Folgen der Corona-Infektion verstorben

Rhein-Kreis Eine 79-jährige Frau aus Neuss mit Vorerkrankungen ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 63. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 952 Menschen eine Infektion nachgewiesen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 413 (-27) in Neuss, 124 (+5) in Grevenbroich, 112 (-14) in Dormagen, 91 (+2) in Kaarst, 81 (+0) in Meerbusch, 64 (+1) in Rommerskirchen, 40(+1) in Jüchen und 27 (+0) in Korschenbroich. Hiervon befinden sich 67 (+2) in einem Krankenhaus. Das teilt der Kreis mit.