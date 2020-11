Weihnachtszeit in St. Tönis : St. Töniser Innenstadt wird für die Weihnachtszeit geschmückt

Weihnachtszeit in St. Tönis

Gestern wurden die 25 Nordmanntannen in der St. Töniser Innenstadt aufgestellt. Foto: Werbegemeinschaft

St. Tönis Zum Ersten Advent am 29. November sollen die Tannenbäume bunt behängt und die Beleuchtung in der Fußgängerzone fertig installiert sein. Die zwei verkaufsoffenen Sonntage sind abgesagt.

Am Sonntag ist der Erste Advent und in der St. Töniser Innenstadt rüstet sich die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ zusammen mit der Stadt Tönisvorst für die besonderen Wochen. Für die vorweihnachtliche Zeit haben sie 25 Nordmanntannen in der Innenstadt aufgebaut, zudem wird die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt.