Dorfentwicklung in Alpen : An der Veener Dorfstraße werden bald Häuser gebaut

Auf der grünen Wiese an der Dorfstraße wird bald gebaut. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Die Neubaugrundstücke an der Dorfstraße waren schon per Los vergeben. Nur es bestand noch keine Baurecht. Jetzt fehlt nur noch ein letzter fomaler Akt, dann können die Häuslebauer loslegen.

Ob sich närrische Fußgruppen und Motivwagen am Rosenmontag an der Dorfstraße in Veen zum Zug versammeln, steht in diesen pandemischen Tagen noch nicht fest. Als sicher gilt, dass noch im Frühjahr hier die ersten Kräne aufgezogen werden, um den Traum von den eigenen vier Wänden wachsen zu lassen. Wie Volker Schlicht, Planer im Rathaus, auf Nachfrage der Redaktion berichtete, hat der noch fehlende Bebauungsplan inzwischen im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ alle Hürden genommen.

Auch die Bezirksregierung habe ihren Segen gegeben, damit das Dorf seine jungen Leute nicht alle verliert, weil sie für sich und ihre Familien hier kein Häuschen bauen können. Der Rat müsse lediglich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 25. Januar, der ersten Sitzung im noch jungen Jahr, den Satzungsbeschluss fassen. Dann können beim Kreis Bauanträge gestellt werden.

Wie mehrfach ausführlich berichtet, ist die Baulandfläche bereits parzelliert. Die Grundstücke sind weitgehend vergeben. Wegen der großen Zahl an Interessenten hat das Los entschieden, wer welches der 17 Grundstücke bekommen soll. An dieser Praxis war vornehmlich in den sozialen Netzwerken Kritik laut geworden. Bei der Bebauung handelt es sich um Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, die sich gestalterisch ins wohnliche Umfeld einfügen müssen.

Es gibt weitere Überlegungen, in Veen Baugrundstücke zu rekrutieren, und zwar in der Nähe des Sportplatzes am Halfmannsfeld.

(bp)