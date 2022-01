Rat Rheinberg hat über Gebühren abgestimmt : Abwasser wird etwas günstiger

Besucher in der Ossenberger Kläranlage. Foto: Armin Ficher/Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Rat hat die neuen Gebührensätze abgesegnet. Sowohl für die Entsorgung und Aufbereitung des Abwassers als auch des Niederschlagswassers müssen die Rheinberger und Rheinbergerinnen weniger bezahlen.

Jeder, der Schmutzwasser oder Niederschlagswasser in den städtischen Kanal einleitet, muss dafür Gebühren bezahlen. Diese Gebühren kalkuliert die Kommune so, dass sie kostendeckend sind. Kommt mehr Geld in die Kasse, als benötigt wird, um das Abwasser zu entsorgen, muss diese Überdeckung an die Bürger zurückerstattet werden. In aller Regel werden diese Gelder bei der Kalkulation im darauffolgenden Jahr verrechnet.

In diesem Jahr senkt die Stadt die Abwassergebühren leicht. Wer nicht Lineg-Genosse ist (Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft), zahlt 2022 pro Kubikmeter Abwasser 4,13 Euro (zum Vergleich: 2021 waren es 4,17 Euro). Lineg-Genosen zahlen 2,01 Euro pro Kubikmeter (2021: 2,03 Euro). Auch für Niederschlagswasser (also vor allem Regenwasser, dass vom Dach in den Kanal gespült und abgeleitet wird) verlangt die Stadt etwas weniger Geld: Nicht-Lineg-Genossen zahlen 98 Cent pro Quadratmeter (2021: 1,04 Euro), Lineg-Genossen hingegen 71 Cent (2021: 74 Cent) pro Quadratmeter Fläche. Die voraussichtlichen Kosten liegen um rund 14.000 Euro höher als 2021. Die höheren Kosten treffen hier insbesondere den Bereich Schmutzwasser (86.000 Euro mehr). Höhere Betriebskosten seien der Grund dafür, so die Verwaltung. Es habe einmalig ein hoher Betrag für „Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen Pumpanlagen“ eingestellt werden müssen. Die voraussichtlich leicht höheren Kosten werden durch die um 88.000 Euro höher eingeplanten Erlöse beziehungsweise Überdeckungen ausgeglichen. Der veranschlagte Gebührenbedarf für die Lineg-Genossen sinkt gegenüber 2021 in Summe unwesentlich um rund 74.000 Euro. Die Senkung verteilt sich folgendermaßen: Für Schmutzwasser fallen 23.000 Euro mehr an, für Niederschlagswasser 97.000 Euro weniger, so dass die Bürger unter dem Strich 74.000 Euro weniger bezahlen müssen.

Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die in die städtische Abwasseranlage einleiten und keine Lineg-Genossen sind, haben eine kombinierte Gebühr aus der Teilgebühr für Lineg-Genossen sowie einer Teilgebühr aus den Kosten des Wasserverbands zu entrichten. Die zusätzliche Teilgebühr für die Nicht-Lineg-Genossen wird ausschließlich aus dem Lineg-Beitrag, der Abwasserabgabe, darauf entfallenden Nachzahlungen oder Erstattungen sowie den nachkalkulierten Über- und Unterdeckungen errechnet. Der veranschlagte Gebührenbedarf für diese Teilgebühr verringert sich gegenüber der Vorjahreskalkulation um rund 48.000 Euro, was insbesondere aus geringeren Kosten resultiert. Für Schmutzwasser fallen 17.000 Euro mehr, für Niederschlagswasser 65.000 Euro weniger an, so das es zu einer Ersparnis von 48.000 Euro kommt.

(up)