Antrag der Grünen abgelehnt : Erkelenzer werden bei Bauplatzvergabe nicht bevorzugt

Erkelenz Die Grünen forderten, dass die begehrten Grundstücke in der Stadt vor allem an Einheimische gehen sollen. Das sei bereits jetzt überwiegend der Fall, konterte die Verwaltung.

Während im Erkelenzer Stadtentwicklungsausschuss über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum diskutiert wurde, steht auch die künftige Vergabe von Baugrundstücken zur Debatte. In einem im Hauptausschuss beratenen Antrag hatten die Grünen gefordert, dass künftig Erkelenzer bei der Vergabe bevorzugt werden sollen. Die Fraktion sorge sich darum, dass immer mehr junge Erkelenzer Familien in ihrer Stadt kein geeignetes Grundstück mehr bekämen. Zeitgleich könnten Auswärtige hinzuziehen, die ihren Lebensmittelpunkt nicht in Erkelenz sehen. Auf Empfehlung der Stadtverwaltung lehnte der Ausschuss den Antrag allerdings ab.