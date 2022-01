Stunde der Wintervögel : Volkszählung am Futterhäuschen

Mit dem Fernglas auf der Orsoyer Streuobstwiese unterwegs: Sylvia Oelinger und Wilfried Ingensiep. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Zum zwölften Mal hatte der Naturschutzbund bundesweit zur Stunde der Wintervögel aufgerufen. Eine Stunde lang zählten Menschen die Blaumeisen, Grünfinken und Amseln in der Umgebung. Der Rheinberger Nabu erklärt, warum das wichtig ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Auf der Orsoyer Streuobstwiese vom Rheinberger Nabu ist schon mächtig was los. Bei drei Jungbäumen haben die Ehrenamtlichen nach dem Rechten gesehen, das rund drei Hektar große Areal inspiziert. Die Fläche will beackert, gepflegt und auf Abstand belebt werden. In den noch kahlen Bäumen lässt sich bereits mancher Vögel entdecken.

Wilfried Ingensiep und Sylvia Oelinger vom örtlichen Naturschutzbund (Nabu) sind mit dem Fernglas unterwegs, um nach den gefiederten Wintervögeln Ausschau zu halten. „Wir haben mit der Fläche eine so genannte Parklandschaft, die für manchen Vogel attraktiv ist“, so Sylvia Oelinger. Gesichtet werden unter anderem Eisvögel sowie im Frühsommer der Gartenrotschwanz.

Auf der Internetseite des Nabu gab es eine Zählkarte zum Ausdrucken, um die Beobachtungen einzutragen. Foto: dpa/Martin Schutt

Info Noch nie haben so viele Menschen mitgemacht Tendenz Zu den ersten Nabu-Ergebnissen für 2022 gehört unter anderem, dass bei den häufig beobachteten Vögel die Tendenz nach oben geht. Die Bestände von Haus- und Feldsperling bleiben stabil. Auch Blau- und Kohlmeise wurden häufiger beobachtet als noch im Vorjahr. Beteiligung Noch nie haben sich seit Beginn der Zählung im Winter so viele Menschen beteiligt, meldet aktuell der Nabu. Das Endergebnis steht aber noch aus.

Das regelmäßige Zählen im Winter, in diesem Jahr bundesweit zum zwölften Mal vom Nabu ausgerufen, liefert Informationen über die Vogelbestände. Eine kostenfreie App hilft bei der Vogelbestimmung während der dreitägigen Aktion vom 6. bis zum 9. Januar. „Das Zählen ist einfach. Man setzt sich zu einer bestimmten Stunde vor das Fenster und zählt. An den Futterhäuschen ist immer jede Menge los“, erläutert Wilfried Ingensiep das Verfahren, das auch im Garten, vom Balkon aus oder in öffentlichen Parks funktioniert. „Es ist ein Spaß für die ganze Familie, vor allem, wenn die Vögel zugeordnet werden können“, stellt er fest. „In Corona-Zeiten zählen mehr Menschen, wie die Ergebnisse zeigen.“

Der Vogelbestand sei insgesamt seit Beginn der Zählung ab 2005 stabil und Gartenvögel nicht vom Aussterben bedroht, erklärt Ingensiep weiter. Vermehrt werde der Besuch von Waldvögeln wegen des guten Nahrungsangebots in den Gärten beobachtet, so eines der ersten bundesweiten Nabu-Ergebnisse von 2022. Machte vor Jahren noch der Haussperling, der Spatz, Sorgen, so hat sich sein Bestand gut erholt. Grün- und Buchfinken haben sich rar gemacht, so Ingensieps Beobachtungen. Aktuellen Meldungen zufolge scheint sich der Grünfinkbestand jedoch zu erholen.

Für den Rückgang in der Vogelwelt werden verschiedene Gründe genannt. „Ein Virus war bei der Blaumeise verantwortlich. Veränderte Lebensräume wie Wohnbebauung und Betongärten mit immer weniger natürlichem Lebensraum und Nahrungsangeboten wie Insekten, aber auch der Klimawandel mit milden Wintern machen verschiedenen Arten zu schaffen“, so Ingensiep.

Die Zählung liefert Jahr für Jahr Tendenzen, entweder nach unten oder oben. An vorderster Front fliegen Amsel, Kohl- und Blaumeise mit, wie auch das zutrauliche Rotkehlchen, so die Ergebnisse der vergangenen Jahre. „Zu den Wintervögeln zählen aber auch Tauben, Krähen, Elstern und Hühnervögel, wie der Fasan. Den beobachte ich in meinem Garten“, so Ingensiep.

Interessant sei bei den Zählungen im Winter, ob erste Zugvögel schon zurückgekehrt sind. Beispielsweise gehört der Zilpzalp zu den Kurz- und Mittelstreckenziehern. Er komme aus dem warmen Süden erst im Frühjahr zurück und mache mit seinem Ruf die Naturfreunde auf sich aufmerksam. „Ihn jetzt im Winter zu sehen, wäre eher untypisch, kommt aber vor“, so Ingensiep. Der Fitis, der dem Zilpzalp sehr ähnelt, ist ein so genannter Langstreckenzieher. Er kommt oftmals aus südafrikanischen Gefilden zurück, in die er im Herbst zurückfliegt.

Die Rheinberger Ortsgruppe des Naturschutzbundes bearbeitet mit 20 Ehrenamtlichen die Orsoyer Streuobstwiese und setzt dort mit verschiedenen Veranstaltungen auf Abstand Schwerpunkte in der Öffentlichkeitsarbeit.

(wer)