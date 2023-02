Wohnungsbrand in Rheinberg Zwei Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Annastraße in Rheinberg sind am Freitagvormittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr mit. Der Brand sei aus bislang unbekannter Ursache um kurz nach 10 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, hieß es. Bei den Evakuierungsmaßnahmen verletzten sich ein Polizist und eine Bewohnerin vermutlich leicht; sie hatten Rauchgase eingeatmet. Rettungswagen brachten sie zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Durch den Brand sei nach ersten Einschätzungen ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Zwei Wohnungen im zweiten Obergeschoss sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Rheinberg kümmert sich um eine Unterbringung der Betroffenen. Die Annastraße war für die Zeit der Lösch- und Rettungsmaßnahmen zwischen den Einmündungen Allensteiner Straße und Erlenstraße komplett gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab.