Polizei sucht Zeugen in Rheinberg Klassenraum in der Europaschule verwüstet

Bisher unbekannte Einbrecher haben in der Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße massive Zerstörungen angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drangen sie in die Schule ein und haben in der dritten Etage des Schulgebäudes einen Klassenraum verwüstet: Sie hätten Tische, Stühle und Regalschränke umgeschmissen und einen Overheadprojektor beschädigt. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar. Die Täter sollen in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in die Europaschule eingebrochen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934-0 entgegen.