Maschinenbauer aus Rheinberg Trauer um Unternehmer Aumund

In der Öffentlichkeit hat sich Franz-Walter Aumund vornehm zurückgehalten, zu viel Aufsehen um seine Person behagte ihm nicht. Das Unternehmen war ihm wichtig, die Arbeit, die Verpflichtung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Auftraggebern – das stand für ihn eindeutig im Mittelpunkt. Und so erfuhr man nur wenig Persönliches über den Unternehmer. Dass er privat im schicken Haus am Uettelsheimer Weg in Homberg lebte, dass er unverheiratet und kinderlos war, dass er sich für Kunst und Architektur begeisterte und auch für schicke Autos. Am Rande einer Oldtimer-Rallye präsentierte Franz-Walter Aumund einmal einen Aston Martin DB aus seiner Sammlung. Ein Mann mit Stil, der stets wie aus dem Ei gepellt aussah. Und ein Mann, der vermögend war: Ein Wirtschaftsmagazin hat ihn vor Jahren mal in die lange Liste der wohlhabendsten Deutschen aufgenommen.