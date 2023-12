Bei Tat in Rheinberg gefilmt Vier Tankstellen-Einbrecher in Bochholt festgenommen

Rheinberg/Bochholt · Die Polizei hat in Bochholt vier junge Männer in einem VW Golf kontrolliert und dabei jede Menge gestohlener Zigaretten sichergestellt. Die hatte das Quartett kurz zuvor bei einem Einbruch in die Shell-Tankstelle an der Xantener Straße in Rheinberg erbeutet.

Die Polizei konnte die Einbecher kurz nach der Tat fassen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Am frühen Freitagmorgen gegen 2.10 Uhr ist nach Angaben der Polizei in die Shell-Tankstelle an der Xantener Straße (Landstraße 137) in Rheinberg eingebrochen worden. Die Täter entwendeten eine Vielzahl Zigaretten und flüchteten im Anschluss mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die Täter wurden allerdings während der Tat von einer Überwachungsanlage aufgenommen. Eine sofort eingeleitete intensive Fahndung sei zunächst erfolglos verlaufen, so die Polizei. Gegen 3 Uhr fiel einer Funkstreife der Bocholter Polizeiwache allerdings ein schwarzer VW Golf Kombi auf, in dem vier Personen saßen. Die Beamten kontrollierten die vier jungen polizeibekannten Männer. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Beamten eine große Menge Zigaretten, die mit einer Plane abgedeckt waren. Die Beamten nahmen die Männer fest und schnell habe ein Zusammenhang mit dem Einbruch in Rheinberg hergestellt werden können. Der VW Golf Kombi wurde daraufhin samt der Tatbeute von den Beamten sichergestellt. Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei 17-jährige und einen 26-jährigen Bocholter. Die weiteren Ermittlungen führen die Bocholter und die Weseler Kriminalpolizei gemeinsam. Weil die jungen Täter in der Vergangenheit schon häufig wegen krimineller Handlungen aufgefallen seien und sie eine Menge auf dem Kerbholz haben, sind zwei der jugendlichen Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster dem Haftrichter vorgeführt worden. Sie bleiben wohl erst einmal hinter Schloss und Riegel.

