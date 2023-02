Programm des Musik- und Literaturkreises in Alpen Viel Klassik, etwas Jazz und ein Kabarettist

Wenige Wochen nach dem Start ins neue Jahr hat der rührige Musik- und Literaturkreis Alpen sein Programm fürs laufende Jahr vorgestellt. Es ist wie immer in den zurückliegenden mehr als vier Jahrzehnten ein ambitionierter Mix aus Klassik, Jazz und Kabarett. Und zum Schluss werden wieder Weihnachtslieder gesungen. Eine Neuerung gibt’s. Das betrifft aber nur den organisatorischen Rahmen, wie die Vorsitzende Kerstin Pieper und ihr Vize Klaus Schäpers erläutern. Aus Kostengründen und als kleiner Beitrag zum Klimaschutz habe der Verein weniger Hochglanz-Flyer drucken lassen. Die Programme lägen an den Vorverkaufsstellen im Rathausfoyer und in der Sparkasse aus. Verschickt werden keine. Die gut 60 Mitglieder und Freunde des Vereins können aber eins ordern. „Das Programm kommt auf Wunsch per E-Mail“, so Kerstin Pieper. „In Ausnahmefällen auch weiter per Post.“