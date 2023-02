Berufliche Qualifikation in Rheinberg Zertifikate für Mitarbeiter der Caritas-Werkstätten

Die Bildungsmaßnahme beginnt mit einem dreimonatigen Eingangsverfahren. Hier werde unter anderem individuell festgestellt, ob die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) die geeignete Einrichtung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist. Nach dem Eingangsverfahren finde zumeist in den Berufsbildungsgruppen ein zwölfmonatiger Grundkurs und anschließend ein zwölfmonatiger Aufbaukurs in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen statt. Praktika innerhalb und außerhalb der Werkstatt ergänzten das Angebot.