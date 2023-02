Rosenmontagszug und mehr in Rheinberg Karneval feiern „Wie noch nie“

Ab Montag werden in Rheinberg die Weihnachtsbäume abgeholt, und auch die letzten Überreste der Silvesterknallerei sind von den Straßen und Bürgersteigen verschwunden. Das ist das Startzeichen für die Rhinberkse Jonges, die nun in die heiße Phase des Karnevalsgeschäfts einsteigen. Berkas Verlängerungs-Dreigestirn mit Prinz Noah Geerkens (Prinz Noah I., „der Meisternde“), Hofmarschall Kevin Dziekonski und Zeremonienmeister Niels Uebbing sowie der Jonges-Vorstand mit Präsident Wolfgang Rams, seinem Vize Lars Kisters, Schriftführer Markus Cerkovc und Kassierer Daniel Kühn sind schon mal in die Uniformen geschlüpft und haben bekannt gegeben, was sie in den nächsten Wochen vorhaben.