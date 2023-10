Kreiswerkstätten Die imposante Lagerhalle steht

In diesen Zeiten über den Neubau eines imposanten Gebäudes sprechen zu können, ist schon etwas Besonderes. Das weiß auch Klaus Gebauer, Geschäftsführer der WFB-Werkstätten des Kreises Mettmann. Trotz des spürbaren Fachkräftemangels im Handwerks und der Preisexplosion in der Baubranche kann Gebauer bislang auf einen reibungslosen Verlauf der Bautätigkeiten auf dem Unternehmensgelände am Langenfelder Standort Kronprinzstraße zurückschauen. Dass man mit dem Neubau gut in der Zeit liegt und auch der Kostenrahmen wohl eingehalten werden wird, sei der „klugen Voraussicht meiner Vorgänger zu verdanken“, sagt Gebauer, der erst vor etwa zwei Jahren die Geschäftsführung übernahm.