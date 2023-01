Holzkästen für Bier oder Klemmen für Solarpaneele Gute Arbeit aus den Caritas-Werkstätten

Siegfried Thiel, Technischer Leiter am Standort Rheinberg, erläutert, was und für wen am Nordring gearbeitet wird. „Unsere Beschäftigten arbeiten zum Beispiel für ein Hamburger Unternehmen an kleinen Gewächshäusern mit, die man später in Discountermärkten kaufen kann.“ Im vergangenen Jahr seien das 128.000 Einheiten gewesen. Für eine Aktion im Frühjahr weitere 40.000 Einheiten.