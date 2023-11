Rheinberger Caritas-Beschäftigte ausgezeichnet Kreativ mit dem Kopfschreiber

Sabine Cremers hat über ihre Erlebnisse mit ihrem Dreirad geschrieben, mit dem sie sich fortbewegen kann. Der Text hat die Jury überzeugt. Einen Geld- oder Sachpreis bekommt die Autorin, die im Wohnheim der Dr.-Ulrich-Lange-Stiftung in Krefeld-Traar lebt und seit fast 40 Jahren in der Caritas-Werkstatt in Rheinberg arbeitet, nicht. Der Preis sei doch, dass ihr Text in dem Kalender erscheint, sagt sie.