Veener Ballettgruppe wird 50 Die tanzenden Krähen feiern Goldjubiläum

Sie sind das Aushängeschild des Elferrates der Veenze Kräje, der „Veenze Fastelovend“ ist ohne sie nicht mehr vorstellbar. In diesem Jahr feiert das Veener Krähenballett sein 50-jähriges Bestehen. „Entstanden ist die Gruppe im Jahre 1973. Die Turnfrauen von Borussia Veen wurden gefragt, ob sie Lust hätten, im Karneval zu tanzen“, erinnert sich Monika Elvers. Was die Namensgebung für das neu gegründete Ballett anging, brauchte man im Krähendorf nicht lange nachdenken. „Das lag praktisch auf der Hand“, so Elvers.