Am Rheinberger Jugendzentrum Skater beantragen eine Miniramp für die Zuff-Anlage

Sie hatten ihre Vorstellungen im Jugendhilfeausschuss detailliert geschildert. Die beiden waren als Vertreter weiterer Jugendlicher aus der Skateboard-Szene aufgetreten. Sie präsentierten einen Entwurf, der in Kooperation mit der Stadt Rheinberg erstellt worden war. Eine Miniramp besteht aus zwei kleinen zueinander gestellten Rampen, in denen BMX- und Skateboardfahrer hin- und herfahren können, um Tricks und Trickkombinationen zu üben und ihr Fahrgefühl zu verbessern. Durch die Möglichkeit, an beiden Seiten neuen Schwung zu holen, kann die Ramp theoretisch unendlich lange befahren werden. Die Kosten für eine solche Miniramp liegen bei etwa 35.000 Euro. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vom Zuff wollen sich bemühen, Sponsoren für das Projekt zu finden. In der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde beschlossen, für die Umsetzung des Projekts 35.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Bürgermeister Dietmar Heyde warnte in der Sitzung allerdings davor, aus diesem Schritt abzuleiten, dass das Geld auch bereitgestellt werde.