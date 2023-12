Werkstatt des HPZ in Kempen Impulse für den Wiedereinstieg in den Job

Wer im Gewerbegebiet in Kempen arbeitet, kennt auch das Bistro „Impu!s“ an der Heinrich-Horten-Straße 6b: Im Café gibt es Frühstück, einen Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, aber auch Brötchen und Kaffee zum Mitnehmen. Geöffnet ist wochentags von 7.30 bis 15 Uhr, freitags bis 14 Uhr. Doch an dieser Adresse gibt es noch viel mehr: Dort befindet sich auch eine von insgesamt vier Werkstätten im Kreis Viersen, in denen Menschen mit psychischen Erkrankungen tätig sind.