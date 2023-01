Caritas-Werkstätten Niederrhein Von der Caritas-Werkstatt in Spedition und Fabrik

Die Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ist eine Einrichtung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. „Die Caritas Werkstätten Niederrhein (CWN) stellen sich dieser Verantwortung durch eine personenzentrierte Bildung und Qualifizierung, bis hin zur Überleitung in weiterführende Maßnahmen außerhalb der WfbM und auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“, teilen die auch in Rheinberg mit einer großen Einrichtung am Nordring vertretenen Caritas-Werkstätten mit. Das Kompetenzzentrum für Arbeit der CWN begleitet die Mitarbeiter bei Praktika auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, bei Betriebsintegrierten Arbeitsplätzen bis hin zur Vermittlung. Jetzt besuchte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Spedition Pape in Duisburg und informierte sich über die Spedition für Menschen mit Behinderungen. Auch zwei ehemalige Beschäftigte der CWN waren dabei. Stefan Schulz und Danilo Maccaronne sind bei Pape fest eingestellt. Beide arbeiten jetzt in der Werkstatt der Spedition. Ihnen gefällt die Arbeit, sie haben mittlerweile auch einen Führerschein und können den Fuhrpark bewegen.