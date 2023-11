Behindertenwerkstatt Langenfeld Handgemachtes aus den Werkstätten ist gefragt

(rob) Selbstgefertigter Schmuck, in Handarbeit gehäkelte Mützen und Socken, Marmeladen und Honig aus Eigenproduktion oder auch Wachskerzen: All dies und noch viel mehr boten die insgesamt 26 Händler an, die am Samstag am Handwerkermarkt der WFB im Gebäude an der Lise-Meitner-Straße ihr Produkte präsentiert haben.