In Alpen, Rheinberg und Xanten Neun bunte Umzüge an den tollen Tagen

Orsoy Das Orsoyer Karnevals-Komitee (OKK) lädt zum Tulpensonntagsumzug (19. Februar) ab 14.11 Uhr ein. Beginn ist am Hafendamm, von dort aus geht es über Grüner Winkel, Müschensteg, Kiesendahlstraße, Seilerbahn, Egerstraße, Fährstraße, An der Schanz, Zissenstraße, Binsheimer Straße, Rosenstraße, Turmstraße, Kuhstraße, Egerstraße zurück zum Hafendamm. Der Dienstleistungsbetrieb errichtet in Orsoy feste Absperrungen. Im Bereich Hafendamm/Gleistraße, Rheinberger Straße in Höhe der Sparkasse, auf der Binsheimer Straße in Höhe Altenheim/Rosenstraße und am Deichtor werden Fahrzeuge und Container die Einfahrt in die Innenstadt blockieren. Ab 13 Uhr bis nach Ende des Umzuges ist Orsoy für den Fahrzeugverkehr gesperrt.