Aktion des Rotary Clubs Insektenhotels kaufen und dem Hospiz damit helfen

„Wir möchten natürlich so viele Insektenhotels wie möglich verkaufen“, sagt Peter Raendchen vom Rotary-Club. „Unsere Idee war es, diesmal etwas zum Thema Natur zu machen. Den Bürgermeister hatten wir schnell mit ihm Boot.“ Die Aktion soll voraussichtlich bis April/Mai des nächsten Jahres laufen. Raendchen: „Die Caritaswerkstätten haben erst einmal eine gewisse Stückzahl produziert, es kann aber jederzeit nachgeordert werden.“ Ein Unternehmer habe bereits 25 Stück geordert – als Geschenke für seine Kunden. Wer noch Fragen hat, kann sich gerne entweder per Mail unter insektenhotel-rheinberg@web.de oder telefonisch unter der Nummer 02843 2949 an Familie Raendchen wenden.