Kritik der SPD Rheinberg : Schulrechner für Verwaltungsmitarbeiter

Rheinberg Schwere Vorwürfe gegen den Bürgermeister: Weil die Verwaltung Computer, die für Schüler vorgesehen waren, fürs Homeoffice ihrer Mitarbeiter nutzt, spricht die SPD von einem Skandal.

Das Argument, die Schulen seien wegen der Corona-Krise lange geschlossen gewesen, will die SPD nicht gelten lassen. Richter: „Gerade deswegen sind die Rechner enorm wichtig. Die Schüler sind gezwungen, Home-Schooling zu machen, weil sie nicht in die Schulen gehen können. Da kann jeder Rechner die Bildungssituation, die durch Corona schon schwierig genug ist, verbessern.“ Die Sozialdemokraten halten das Vorgehen der Verwaltung für „extrem fragwürdig“ und vor allem „extrem unsolidarisch“. Richter: „Die Schüler werden um etwas betrogen, was ihnen zusteht.“