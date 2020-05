Geistliches Wort : Vom Dienst am Nächsten

Meinung Die Kirche hilft, wenn es Gemeindemitgliedern schlecht geht und die Angehörigen sich nicht kümmern. Doch Udo Otten, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg, fragt sich, wie lange das noch möglich ist?

Es ist nicht ganz 8.30 Uhr, als das Telefon schellt. Auf dem Display eine Telefonnummer aus Norddeutschland, am anderen Ende ein Mann, der sich als Neffe eines Gemeindegliedes ausgibt: „Meine Tante wird heute aus dem Krankenhaus entlassen.“ Es gebe keinen Ansprechpartner in der Familie und auch keinen Hausarzt. Ein Pflegedienst sei verständigt. Er selbst sei beruflich so eingebunden, dass er sich nicht um seine Tante kümmern könne. „Bitte kümmern Sie sich mal drum“, sind seine letzten Worte bevor er auflegt und dann auch nicht mehr ans Telefon geht.

Im Laufe des Tages mache ich mich auf den Weg. Das Gemeindemitglied wohnt in einer der besseren Gegenden in Rheinberg. Nach langem Warten werde ich eingelassen. Schon an der Türe schlägt mir der Geruch von Schimmel und Staub entgegen. In der Küche stapelt sich noch ungespültes Geschirr von vor vier Wochen. Das Gemeindemitglied selbst ist kurzatmig und muss mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden. Die Wohnung selbst redet auf jedem Quadratzentimeter von Überforderung. In meiner Zeit in Rheinberg ist es nicht das erste Mal, dass ich in solch eine extreme Situation gerufen wurde. Es kommt öfter vor, dass niemand da ist, der sich kümmern will oder kann. Die Kirche soll’s dann richten.