Berichte in der Ratssitzung : Alpens Stiftungen wirken weiterhin segensreich

Alpen Dank der finanziellen Hinterlassenschaften der beiden verstorbenben Alpener Bürger Annemarie Mäckler und Helmut Delattré konnte die Gemeinde 2019 rund 22.000 Euro ausgeschüttet werden.

In der Annemarie-Mäckler-Stiftung lagen zum 31. Dezember 2019 exakt 723.076,99 Euro. 5016 Euro wurden im vergangenen Jahr ausgeschüttet. Unter anderem wurde die Arbeit des Ferienhilfswerks Alpen bezuschusst oder die Alpener Ferienspiele, aber auch ein Kurs für Senioren zum richtigen Umgang mit dem Mobiltelefon. Weil auch drei Annemarie-Mäckler-Medaillen zum Preis von 45 Euro bestellt wurden, betrug die Summe der Ausgaben 5061 Euro. Die nicht verbrachten Finanzmittel in Höhe von knapp 14.000 Euro werden ins nächste Jahr geschoben. Die Einnahmen betrugen 19.024,03 Euro. In der Helmut-Delattré-Stiftung liegen 1.075.463,06 Euro (Stand 31. Dezember 2019). Einnahmen in Höhe von 41.619,39 Euro aus Zins und Pacht standen Ausgaben von 17.241,50 Euro gegenüber. Die nicht verbrauchten 24.377,89 Euro werden ebenfalls ins nächste Jahr geschoben. Unterstützt wurde unter anderem Vereinsjubiläen, das Rote Kreuz, die Kindertagesstätten, die Arbeit der Dom-Musikschule und auch die Künstlergemeinschaft Alpen.