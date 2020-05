Corona-Krise : Im Fitnesscenter kann wieder trainiert werden

Jan Wlotzka hatte sein Fitnessstudio an der Neuweide lange geschlossen. Er ist froh, dass seine Kunden jetzt wieder trainieren können. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Jan Wlotzka, der das Ditness- und Sportstudio StayFit in Rheinerg an der neuweide im Gewerbegebiet Winterswick seit der Eröffnung im Jahr 2011 betreibt, legt am Montag mit seinem Team wieder los.

Von Nicole Maibusch

Seit dem 17. März lagen die Hanteln im StayFit-Fitness- und Gesundheitsstudio an der Neuweide ungenutzt in der Ablage. Beinpresse, Kabelzüge oder Rückentrainer wurden nur noch zu Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturzwecken bewegt. Als eines von rund 10.000 Fitnessstudios in Deutschland war das StayFit vom Corona-Lockdown betroffen: Es herrschte Tiefschlaf statt Trainingsbetrieb.

Die zehn Mitarbeiter befanden sich teilweise in Kurzarbeit. Die Verträge der Mini-Jobber wurden ruhend gestellt. Sport- und Fitnesskaufmann Jan Wlotzka, der das Studio seit der Eröffnung 2011 leitet, will dennoch nicht klagen. „Wir haben ganz gut gewirtschaftet und 15.000 Euro Soforthilfe bekommen“, so der 34-Jährige. Anders als andere Studios stehe man momentan wirtschaftlich nicht mit dem Rücken zur Wand. Auch die meisten Mitglieder haben dem Studio in dieser Zeit die Treue gehalten. „Wir verzeichnen derzeit nicht signifikant mehr Kündigungen als sonst zu dieser Jahreszeit, auch Rücklastschriften der Beiträge gibt es nur wenige“, so Wlotzka. Wie in der Branche üblich wurden die Mitgliedsbeiträge weiterhin eingezogen.

Wlotzka plädierte vehement dafür, dass Sportstudios unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorgaben möglichst zeitnah wieder öffnen können und berief sich dabei auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der äußerte sich kürzlich so: „Wer mit dem nötigen Abstand zu anderen in einem Geschäft einkaufen geht oder sich beim Sport im Fitnessstudio fit hält, sollte das tun können.“

Jetzt kann das StayFit endlich wieder öffnen. „Am Montag, 11. Mai, geht es bei uns wieder los“, sagt der Unternehmer. Allerdings raufen er und seine Kollegen sich derzeit noch die Haare und fragen sich, was zu beachten ist. „Die neue Verordnung lag erst am Samstag schriftlich vor“, so Jan Wlotzka. „Was darin steht, ist alles sehr verwirrend und wir fragen uns: Was ist jetzt der richtige Weg? So ist zum Beispiel nicht die Rede davon, dass es verpflichtend ist, im Sportstudio eine Maske zu tragen.“ Das StayFit-Team hat sich dazu entschlossen, das Tragen von Masken beim Hereinkommen und Herausgehen zu verlangen. Wlotzka: „Nur bei Training an den Geräten selbst können unsere Kunden die Masken abnehmen.“

Ein Konzept für das Training im rund 1000 Quadratmeter großen StayFit hat Jan Wlotzka schon lange in der Schublade. „Unsere Mitglieder können per E-Mail Trainingszeiten buchen, so dass gewährleistet ist, dass nie mehr als ein Mitglied pro zehn Quadratmeter im Studio ist“, erläutert Wlotzka. Und auch ein „Spuckschutz“ sowie Desinfektspender seien bereits bestellt.