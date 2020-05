Ausschuss abgesagt : SPD: „Bürgermeister duckt sich weg“

Rheinberg Die Rheinberger Sozialdemokraten sind sauer, weil Frank Tatzel den Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur am Dienstag abgesetzt hat. In der Fraktion werde schon offen über eine Dienstaufsichtsbeschwerde gesprochen.

Am Dienstag, 12. Mai, sollte der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in der Stadthalle tagen. Es wäre wegen der Zwangspause durch die Corona-Pandemie die erste Ausschusssitzung in Rheinberg seit Wochen gewesen. Jetzt hat die Stadtverwaltung sie abgesagt. Und das bringt die SPD auf die Palme. „Wir verstehen das nicht“, sagt Parteichef Peter Tullius. „Es hätte genügend Themen gegeben, die es wert gewesen wären, diskutiert zu werden.“

Landesgartenschau Die Laga in Kamp-Lintfort ist nun doch eröffnet worden, wenn auch nur auf Sparflamme. Die SPD hätte gerne etwas dazu gehört, was aus den Rheinberger Beiträgen geworden ist. „In der Ausschusssitzung am Dienstag wäre Gelegenheit gewesen, darüber zu sprechen,“ moniert SPD-Mann Philipp Richter. „Wir fragen uns, wann die Stadt etwas dazu sagt.“

Auch über den städtischen Kulturfonds hätte die SPD gerne im Ausschuss gesprochen. Ursprüngliche Intention der Einrichtung: Unternehmen zahlen Geld in den Fonds ein, um damit eventuelle Defizite aus Kulturveranstaltungen ausgleichen zu können. Seit Jahren schon liegt im Fonds allerdings ausschließlich Geld, das die Sparkasse einzahlt. Weil die Rücklage immer geringer wird, soll überlegt werden, was aus dem Kulturfonds wird. „Das Thema zieht sich hin“, beklagt Philipp Richter. „Und auch da kümmert sich der Bürgermeister nicht. Wir sprechen schon seit Jahren über das Thema und nichts geht voran. Es müssen Haushaltsmittel in den Fonds eingezahlt werden oder man kann eine Stiftung gründen. Das muss endlich entschieden werden.“ Immerhin, so Richter, profitierten kulturelle Leuchtturmprojekte wie das MAP-Festival von dieser Kulturförderung: „Viele Rheinberger wären nicht begeistert, wenn solche Veranstaltungen plötzlich nicht mehr stattfinden könnten, weil sich die Stadt kein zukunftsfähiges Finanzierungskonzept überlegt hat.“

Die SPD bemängelt auch die Kommunikation beispielsweise zur Baustelle Gelderstraße. Ein Aspekt, der das Stadtmarketing betrifft und somit ebenfalls in den nun abgesetzten Ausschuss gehört hätte, finden die Sozialdemokraten. Das Bauunternehmen, das an der Alten Poststege begonnen hat, sei schon wieder abgezogen worden. So könne man davon ausgehen, dass der Zeitplan aus den Fugen gerate. Die Anwohner lasse man im Unklaren. Philipp Richter: „Es lohnt sich ein Blick nach Kamp-Lintfort. Da weisen an jeder Ecke große Schilder darauf hin, was auf Baustellen passiert.“ Peter Tullius kann das alles nicht verstehen: „Es ist doch die verflixte Pflicht der Verwaltung, die Bürger zu informieren.“ Die Verantwortung für all das liege beim Bürgermeister, und der, so Richter, entziehe sich unangenehmen Fragen. „In unserer Fraktion wird inzwischen offen über eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister gesprochen“, so der Sachkundige Bürger.