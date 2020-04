Schulalltag in der Corona-Krise : Gelungener Schulstart an der Montessorischule in Borth

Gelungener Schulstart an der Montessorischule in Borth

Rheinberg-Borth Schulleiterin Annemie Hackstein hat zusammen mit dem pädagogischen Team und der Geschäftsführung das Montessori-Zentrum-Niederrhein mit Desinfektionsmitteln, markierten Gehwegen und Abstandshinweisen auf die Rückkehr der Abschlussklassen vorbereitet.

Die Abschlussschüler der Realschule des Montessori-Zentrums-Niederrhein staunten nicht schlecht, als sie am Donnerstag das erste Mal nach der coronabedingten Zwangspause wieder in die Schule zurückkehrten. Die Gänge waren mit Flatterband und am Boden klebenden Hinweisen gesäumt. In die Klassen ging es per Einbahnregelung. Das hatte Schulleiterin Annemie Hackstein zusammen mit dem pädagogischen Team und der Geschäftsführung streng nach den Hygieneauflagen der Landesregierung vorbereitet.