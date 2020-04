Kommunalpolitik in Rheinberg : Tatzel weist Kritik als „Wahlkampf“ zurück

Rheinbergs Bürgermeister reagiert ungewohnt scharf auf Grünen-Vorwurf: „Hatten Wichtigeres zu tun.“

Bürgermeister Frank Tatzel gibt in der Corona-Krise seine politische Zurückhaltung auf und reagiert in ungewöhnlicher Schärfe auf Kritik der Grünen an der kommunikativen Kompetenz der Verwaltung bei der Beteiligung des Rates an wegweisenden Entscheidungen. Tatzel seinerseits kritisiert den Vorstoß des Grünen-Fraktionssprechers Jürgen Bartsch „eher als Wahlkampf“ als die beteuerte „Sorge um die Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung“.