Kommentar zu Lkw-Verkehr auf der Minkeldonk : Amazon muss das Parkplatzproblem endlich lösen

Meinung Natürlich muss die Stadt ortsansässigen Unternehmen entgegenkommen. Das gilt auch für Amazon. Schließlich geht es um viele Arbeitsplätze. Aber die Verwaltung muss aufpassen, dass sie sich von dem Handelsriesen nicht vorführen lässt. Danach sieht es in der Lkw-Debatte aber aus.

Amazon ist ein weltweit operierendes Unternehmen, dass unfassbar viel Geld verdient. Bei Amazon wird jeder Winkel des Geschäfts ausgeleuchtet, alles wird optimiert, an die kleinsten Kleinigkeiten wird gedacht. Da darf man unterstellen, dass das Unternehmen auch in der Lage ist, das Lkw-Aufkommen an einem Standort wie Rheinberg exakt zu berechnen und entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Doch in dieser Hinsicht macht Amazon keine gute Figur. Längst hätte der zweite, nachträglich gebaute Parkplatz zwischen der Alten Landstraße und der Hubert-Underberg-Allee so hergerichtet werden können, dass dort auch Schwerlastfahrzeuge stehen können. Stattdessen wird ein zweifelhafter Deal mit der Stadt gemacht und eine öffentliche Straße als Parkplatz zweckentfremdet. Mit der Folge, dass Vereinbarungen und Fristen ganz offensichtlich von Unternehmensseite nicht eingehalten werden. So zieht sich die Stadt den Ärger der Anwohner zu, die nun wegen des zusätzlichen Lkw-Verkehrs auf der Bahnhofstraße die Lautstärkebelastung aushalten müssen. Und die Stadt muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Unternehmensinteressen über das Bürgerwohl zu stellen.