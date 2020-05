Stadt Rheinberg bittet um Mithilfe : Schon die zweite Tempo-Anzeige gestohlen

In Rheinberg sind schon zwei Geschwindigkeitsanzeigen gestohlen worden. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Der Diebstahl einer elektronischen Geschwindigkeitsanzeigetafel in Orsoyerberg war nicht der erste in Rheinberg. Bereits im März sei eine solche Anlage in Alpsray verschwunden, teilt die Stadt mit.

Nach dem Diebstahl einer Geschwindigkeitsanzeigetafel (Foto: Stadt) in Orsoyerberg (wir berichteten) weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass es sich nicht um den ersten Diebstahl dieser Art handelte. Bereits im März sei eine Anzeigetafel an der Alpsrayer Straße in Höhe Grabenweg entwendet worden. Die Stadt hatte im Auftrag des Rates mehrere Anzeigetafeln angeschafft, der Dienstleistungsbetrieb hatte sie im Stadtgebiet angebracht. Die Autofahrer werden auf die gemessene Geschwindigkeit mit einem Smiley (lächeln oder traurig) hingewiesen. Diese Aktionen und Investitionen haben sich bewährt, da die vorgeschriebene Geschwindigkeit überwiegend eingehalten worden ist.