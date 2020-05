Kommunalwahl in Alpen : Rückenwind für neues CDU-Team

Sascha van Beek (v.l.), Thomas Ahls, Günter Helbig und Sascha Buchholz blicken selbstbewusst dem Wahlkampf entgegen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Die CDU Alpen stellt Sascha van Beek als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl 2020 auf. Sascha Buchholz soll neuer Fraktionschef werden. Das Ziel ist: 18 Sitze im Rat zu verteidigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Günter Helbig nutzte in der Festscheune im Spargelhof Schippers eine Stimmauszählungspausen, um Danke zu sagen. Er wird in diesem Jahr nach der Kommunalwahl im Herbst als Fraktionsvorsitzender der CDU Alpen aufhören. Auf der Aufstellungsversammlung der Partei blickte der 68-Jährige vor 53 stimmberechtigten Mitgliedern kurz auf sein politisches Tun zurück – und empfahl nochmals Sascha Buchholz für seine Nachfolge. Als Spitzenkandidat im Wahlkampf tritt Alpens CDU-Vorsitzender Sascha van Beek an.

Der 37-jährige Veener führte durch die Versammlung und freute sich wie auch Landtagskandidat Ingo Brohl aus Moers über die „vielen jungen engagierten CDU-Mitglieder“ in Alpen. Das spiegelte sich auch in den Wahllisten wider. So hörten die erfahreneren Politiker auf dem Spargelhof genau hin, als sich der Nachwuchs kurz vorstellte. Zu den aufstrebenden jungen Leuten gehört Frederik Paul, der Vorsitzende der Jungen Union im Kreis Wesel. Größter Fürsprecher des Politikstudenten (23) ist Günter Helbig. Das wurde während der Aufstellungsversammlung deutlich. Helbig selbst bewirbt sich nochmals für einen Platz in der Kreistagsfraktion, Paul soll sein persönlicher Stellvertreter werden.

Aus dem Alpener Rat wird Helbig ausscheiden. Neben ihm haben sich auch Theo Schmitz, Hermann Terboven, Herbert Oymann, Irmgard Brenscheidt sowie Hans Bongen nicht mehr aufstellen lassen. Folgende 16 Direktkandidaten der CDU Alpen wurden gewählt (in Listenplatz-Reihenfolge): Sascha van Beek, Sascha Buchholz, Petra Bockstegers, Alexander Kröll, Kurt Verhülsdonk, Irmgard Höpfner, Markus Kellings, Angelika Sura, Frederik Paul, Edgar Giesen, Jennifer Born, Marita Cornelißen-Hendricks, Dieter Stiers, Christian Lommen, Josef Kammeier und Janine Gietmann. Aktuell sitzen 18 CDU-Mitglieder im 32-köpfigen Rat.

Markus Kellings ist einer der Weggefährten von Helbig, bei denen er sich im Spargelhof besonders für die Unterstützung bedankte. Zudem fanden Hermann Terboven und der verstorbene „Charly“ Schweden eine ausdrückliche Erwähnung in seiner Rede. Für Helbig schloss sich am Donnerstagabend der Kreis. Bei der Aufstellungsversammlung 1994 bewarb sich der gebürtige Repelener erstmals für einen Platz im Alpener Rat. „Da bin ich so richtig in die Politik eingestiegen.“ 1999 übernahm er den Fraktionsvorsitz.